Партия «Слуга народа» проведет съезд

Партия «Слуга народа» в конце октября соберётся на съезд, среди запланированных вопросов — смена главы партии, сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Рады Александр Корниенко.

«В конце октября будет съезд», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии», — рассказал политик.

Кроме того, по словам Корниенко, планируют усовершенствовать устав партии.