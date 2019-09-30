Партия «Слуга народа» проведет съезд

Партия «Слуга народа» в конце октября соберётся на съезд, среди запланированных вопросов — смена главы партии, сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Рады Александр Корниенко.
«В конце октября будет съезд», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии», — рассказал политик.
Кроме того, по словам Корниенко, планируют усовершенствовать устав партии.
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