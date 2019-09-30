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В Украине выполняется всего 23,5% решений судов

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В Украине выполняется всего 23,5% решений судов

Достичь в 2023 году уровня фактического выполнения судебных решений не менее 70% по сравнению 23,5% в 2018 году, такую задачу ставит правительство в пятилетней программе свой деятельности в части работы Министерства юстиции.

«Задолженность по исполнительным документам, остающаяся неизысканной на конец отчетного периода, должна уменьшиться в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 20%, в 2020 году — на 15%, а дальше каждый год — не менее чем на 10%», — указано в документе, обнародованном на сайте Верховной Рады в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Предполагается усовершенствовать исполнительное производство путем диджитализации соответствующих процедур, обеспечить полный доступ к необходимым реестрам и базам данных, электронное взаимодействие с государственными органами и банками.

Кроме того, в планах Минюста до 2024 года — ликвидировать необоснованный мораторий на выполнение определенных категорий судебных решений.

Кабмин также намерен создать эффективную систему медиации, восстановительного правосудия, третейских судов и арбитражей, конкурентных государственным судам. По оценке правительства, это должно значительно разгрузить судебную систему в пользу инструментов, к которым у сторон договора будет доверие.

Для уменьшения вреда от мошенничества с юридически значимыми данными министерство «проведет аудит государственных реестров и обеспечит интероперабельность и высокий уровень безопасности данных».

«Мы также внедрим надежную систему государственной регистрации, которая будет гарантировать незыблемость прав на недвижимость и бизнес», — подчеркивается в программе.

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Для достижения заявленной цели правительство планирует обеспечить граждан и бизнес доступными нотариальными услугами с помощью электронной системы нотариата и внедрить проведение отдельных регистрационных действий без вмешательства человека, что предусматривает нулевые коррупционные риски и мгновенный сервис.

В документе указывается, что в 2018 году против Украины было инициировано восемь дел по искам иностранных инвесторов, и заявлена цель сократить их количество.

суд, Кабмин
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Понедельник, 30 сентября 2019
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