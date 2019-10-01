Хозсуд Киева снова перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева перенес на 8 октября рассмотрение иска экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.

Как передает «Интерфакс-Украина», следующее заседание состоится 8 октября в 14:00.

Напомним, что правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.