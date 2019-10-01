НБУ резко снизил официальный курс

Национальный банк Украины по итогам торгов во вторник установил на 2 октября официальный курс гривны 24,5553 грн/$1 по сравнению с 24,1975 грн/$1, который был установлен накануне.

Таким образом официальный курс гривны вернулся на уровень конца позапрошлой недели, с которого он укрепился на прошлой неделе до 24,0828 грн/$1 под влиянием массовой покупки нерезидентами 5,5-летних ОВГЗ на аукционах в прошлый вторник.