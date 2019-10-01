Зеленский заявил, что никогда даже не говорил с Джулиани

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не имел встреч и телефонных разговоров с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

«Я никогда не встречался с Руди Джулиани. Никогда не имел телефонных разговоров с ним», — сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Также президент Украины снова заявил, что на него невозможно влиять — ни в Украине, ни за ее пределами.

«Я никогда не чувствую никакого влияния на меня. У меня и на Западе, и в Украине есть очень много людей, которые хотели бы влиять на меня, но я президент независимой Украины и на меня, как мне кажется, и пока мои шаги свидетельствуют об этом — влиять невозможно», — сказал он на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, чувствовал ли он давление на себя во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что 24 сентября председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной тому послужила публикация газеты The Washington Post о разговоре американского президента с Зеленским. Как сообщили источники издания, во время беседы Трамп оказывал на украинского президента давление, обещая возобновить военную помощь, если тот начнет расследование против Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена, который является соперником Трампа по предвыборной гонке 2020 года.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, которое состоялось 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа. В стенограмме говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена — Хантера Байдена. Однако прямого давления на Зеленского со стороны Трампа не было.