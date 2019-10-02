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Премьер Британии сегодня сделает последнее предложение для ЕС по Brexit

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Премьер Британии сегодня сделает последнее предложение для ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду обнародует свое последнее предложение для Европейского Союза относительно Brexit и даст понять, что, если Брюссель не согласится с этим предложением, Британия не будет вести дальнейшие переговоры и выйдет 31 октября.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

В своей заключительной речи на ежегодной конференции Консервативной партии Джонсон будет придерживаться своей жесткой позиции в отношении Brexit, предлагая сторонникам партии первые подробности того, что он назвал своим «справедливым и разумным компромиссом».

Джонсон, который говорит, что Британия покинет блок 31 октября, несмотря ни на что, скажет конференции, что отправит свое предложение в Брюссель, пытаясь заключить сделку, чтобы сгладить выход страны и избежать потенциально разрушительного выхода без соглашения.

«Друзья мои, я боюсь, что через три с половиной года люди начинают чувствовать, что их держат за дураков. Они начинают подозревать, что в этой стране есть силы, которые просто не хотят, чтобы Brexit вообще был реализован», — говорится в выдержках текста выступления Джонсона, опубликованных его офисом.

«Давайте сделаем Brexit 31 октября, чтобы в 2020 году наша страна могла двигаться дальше», — отмети он.

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Предложение предполагает замену так называемого backstop — механизма для предотвращения возвращения жесткой границы на острове Ирландия — который стал самым большим препятствием для достижения соглашения с Брюсселем.

«Правительство либо собирается вести переговоры о новой сделке, либо не будет заключать никаких сделок — никто не будет работать с отсрочкой соглашения», — сказал высокопоставленный чиновник британского правительства.

Brexit
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