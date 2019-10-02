Путин уже готов продлить на год контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

«В переговорах с Украиной существуют развилки. Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства, если Украина успеет до конца года имплементировать европейское законодательство», — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе, передает РБК.

«Если не успеет, подпишем с ними контракт на год», — добавил он, говоря о втором варианте.

В то же время Путин подчеркнул, что прокачка газа по Украине должна быть экономически целесообразной.

Отметим, что Украина и Европейский Союз выступают за заключение долгосрочного контракта — на 10 лет.