Зеленский хочет концепцию переходного правосудия для Донбасса и стратегию деоккупации Крыма и Востока

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта на Донбассе и достижения мира.
«Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта», — отметил он в среду на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, говоря о правовых вопросах реинтеграции оккупированных территорий, сообщает пресс-служба президента.
Зеленский также заявил о необходимости наличия стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения.
«Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, а в некоторых случаях и освобождение от нее, за сотрудничество с оккупационными властями», — отметил президент.
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