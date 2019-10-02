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Цена нефти упала ниже $58

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Цена нефти упала ниже $58

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,43% - до $57,47 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:58 по Киеву.

В последний раз цена нефти находилась ниже $58 за баррель 3 сентября 2019 года.

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Среда, 2 октября 2019
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