Государство может продать части «Укрзализныци» и «Укрпочты»

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал продажу части акций «Укрзализныци» и «Укрпочты» частным компаниям.

Об этом Криклий написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в среду Верховная Рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов.

«Из перечня объектов исключили „Укрпочту“ и „Укрзализныцю“. Это не означает, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия», — сообщил министр.

При этом Криклий заверил, что стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50%+1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов.

«Кто знает, может это будет один из крупнейших e-commerce гигантов или международных финансовых организаций», — подытожил он.