Турция оштрафовала Facebook на $282 тысяч

Власти Турции на $282 тыс. (1,6 млн турецких лир) оштрафовали американскую компанию Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, за нарушение законов о защите личной информации. Об этом в четверг сообщает Совет по защите персональных данных Турции (KVKK).
Жертвами нарушения стали свыше 280 тыс. пользователей социальной сети Facebook в стране. Утечка коснулась личной информации людей, включая их имена, даты рождения, местоположение, истории поисковых запросов и других данных.
«Совет обнаружил, что для предотвращения этой утечки не были предприняты положенные в соответствии с законом административные и технические меры, и назначил Facebook штраф в размере 1,15 млн лир ($202 тыс. — Ред.) за невыполнение обязанностей по защите информации», — говорится в сообщении KVKK. Еще $80 тыс. составил размер взыскания за то, что компания не проинформировала Совет о случившемся.
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