Кабмин назначил временного руководителя «Укравтодора»

Кабинет министров принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Олега Федоренко.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Как отмечается, Федоренко имеет 20-летний опыт работы в дорожной отрасли.

До назначения на должность работал начальником Управления эксплуатации дорог «Укравтодора», ранее — в Службе автомобильных дорог в Киевской области и ГП «Киевский облавтодор».

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью «Экономической правде» заявил, что руководитель «Укравтодора» Славомир Новак будет уволен.

После этого Новак подал заявление об отставке.