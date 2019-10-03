Номинальный владелец телеканалов «112 Украина» и NewsOne обвинен по статьям о терроризме

Следствие предъявило обвинение владельцу медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку в финансировании терроризма. Об этом сообщил в четверг телеканал «112 Украина».

«Сегодня мне сообщили о подозрении относительно терроризма и легализации средств», — сообщил телеканал. Сам Козак заявил в комментарии СМИ, что в четверг у него состоялся допрос.

«Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья — это „терроризм“, вторая — это „финансирование терроризма“, а третья — „легализация средств, полученных преступным путем“. Это для меня было сегодня новостью», — заявил он.

Отметим, что реальным владельцем холдинга СМИ называют политика Виктора Медведчука.