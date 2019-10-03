Номинальный владелец телеканалов «112 Украина» и NewsOne обвинен по статьям о терроризме

Следствие предъявило обвинение владельцу медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку в финансировании терроризма. Об этом сообщил в четверг телеканал «112 Украина».
«Сегодня мне сообщили о подозрении относительно терроризма и легализации средств», — сообщил телеканал. Сам Козак заявил в комментарии СМИ, что в четверг у него состоялся допрос.
«Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья — это „терроризм“, вторая — это „финансирование терроризма“, а третья — „легализация средств, полученных преступным путем“. Это для меня было сегодня новостью», — заявил он.
Отметим, что реальным владельцем холдинга СМИ называют политика Виктора Медведчука.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016