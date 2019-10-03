Герус обеспечивает рынок сбыта для российской электроэнергии

Поправка главы парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, разрешившая импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Европейского энергосообщества, обеспечивает России рынок сбыта тока в Украине. Это негативно отразится на энергетике Украины, затормозит интеграцию с Европейской энергосистемой. Об этом заявил энергоэксперт Андрей Перевертаев в комментарии журналисту.

«Нужно учитывать большой возможный объем импорта, связанный с окончанием строительства атомной станции в Беларуси, и учитывать, что до 3 ГВт свободной незагруженной мощности стоит на территории России. Это все может негативно ударить по нашей энергосистеме. Это может составить значительную угрозу интеграции с Европой. Потому что это (импорт электроэнергии из России и Белоруссии — ред.) будет негативно влиять на возможность работы украинских тепловых электростанций и впоследствии, возможно, атомных. Поэтому мы говорили о том, что импортируемая электроэнергия должна продаваться только в рамках рынка „на добу наперед“, и там уже соответственно базовая электроэнергия, вероятнее всего, была бы по крайней мере конкурентной сравнимо с нашей базовой электроэнергией», — объяснил Перевертаев.

Однако внесенные парламентом недавно изменения в закон «О рынке электроэнергии» сделали возможным импорт тока из России по двусторонним договорам. Энергоэксперт подчеркнул, что для России Украина является выгодным рынком сбыта электроэнергии, но для нашей энергосистемы открытие импорта из этой страны может обернуться серьезными проблемами и увеличением энергозависимости.

«В России есть монополист, который осуществляет импорт-экспорт. У этого монополиста есть полный пакет возможностей, начиная от политического влияния и заканчивая собственными станциями, исключительными условиями работы на рынке. То есть, потенциальная возможность предложить хороший контракт. Станции атомные будут работать, а он будет зарабатывать прекрасные деньги. То есть, это потенциально коммерчески будет выгодно. Вопрос, что будет с нашей энергетической независимостью, что будет с нашими планами интеграции, и что будет с нашими тепловыми станциями», — сказал Андрей Перевертаев.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Укрэнерго». По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

18 сентября Верховная Рада приняла изменения в закон «О рынке электроэнергии», разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества, соответствующую правку в законопроект пролоббировал глава энергетического комитета парламента Андрей Герус. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.