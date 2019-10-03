Европарламент не поддержит план Джонсона по Brexit

Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы. Об этом говорится в заявлении переговорной группы ЕП по Brexit, распространенном в четверг в Брюсселе.

«Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить, — отмечается в нем. — Эти предложения не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима „бэкстоп“ (для обеспечения прозрачности границы на острове Ирландия после Brexit)».

Предложение Джонсона предполагает замену так называемого backstop — механизма для предотвращения возвращения жесткой границы на острове Ирландия — который стал самым большим препятствием для достижения соглашения с Брюсселем. Это — последний вариант, который Великобритания готова принять.

Напомним, что Великобритания должна была покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.