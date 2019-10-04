Нацбанк еще немного снизил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 4 октября, снизил официальный курс гривны на 2 копейки – до 24,8771 грн за доллар против 24,8598 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,2429 грн против 27,1593 грн накануне.