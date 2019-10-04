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Apple планирует нарастить производство iPhone 11 из-за спроса

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Apple планирует нарастить производство iPhone 11 из-за спроса

Компания Apple решила увеличить производство iPhone 11, последней модели в линейке смартфонов, на 10% — то есть еще на 7-8 млн штук. Об этом со ссылкой на источники пишет Nikkei Asian Review.

Издание отмечает, что это связано с повышенным спросом на гаджет.

«Пока эта осень оказалась гораздо более оживленной, чем мы (Apple — Ред.) ожидали», — пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Apple представила три новые модели iPhone 11 в сентябре. В США цены на них начинаются с $699, что на $50 меньше стоимости предыдущей модели iPhone XR на старте продаж год назад. Снижение цен должно стимулировать покупателей быстрее обновлять свои смартфоны и другие устройства.

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iPhone 11, как и его предшественник, оснащен 6,1-дюймовым IPS-экраном Liquid Retina. Из нововведений - вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съемки, режим Night Mode для съемки в темных помещениях или ночью, двукратный оптический зум и съемка в 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Также новая модель сможет записывать "слоу-мо" с фронтальной камеры.

Время работы iPhone 11 увеличено на час по сравнению с iPhone XR.

Он представлен в шести цветах - лавандовом, зеленом, черном, белом, желтом и красном.

Apple, iPhone
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