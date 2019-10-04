«Что ты делаешь в экономике?», - эксперт обратился к Гетманцеву

Давление на ФЛП приведет к еще большей тенизации экономики, заявил на своей странице в Facebook исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, комментируя заявление главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева
Андрусив напомнил, что Гетманцев является «хорошим и талантливым юристом с мощным опытом». «Единственное чего я не понимаю: а что ты делаешь в экономике?», — обратился Андрусив к нардепу.
«Понимаешь, юрист и экономист — это совершенно две разные специализации. Например, если бы ты был экономистом, то знал бы, что ключевая проблема нашей экономики — это монополизация секторов олигархами... Ты бы знал, что отмывание денег осуществляется через налоговые кредиты в масштабах, несоизмеримых с деятельностью ФЛП. А еще, и для этого достаточно изучить учебник по экономике за 10-11 класс, ты бы знал, что давление на ФЛП приведет к еще большей тенизации экономики. Сама идея ФЛП и возникла как минимальная детилизация бизнес-процессов», — написал Андрусив.
При этом эксперт высказал мнение, что законы, в разработке которых принимает участие Гетманцев, лишь «убивают экономику».
Отметим, что Виктор Андрусив является супругом народного депутата от партии «Слуга народа» Галины Янченко.
Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что стоит запретить физлицам-предпринимателям на 3 группе предоставлять услуги, оставив для этой группы только производство и торговлю. С другой стороны, он предложил им повысить лимит годового дохода.
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