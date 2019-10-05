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В Украину пришло похолодание

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В Украину пришло похолодание

В Украине в субботу, 5 октября, дожди ожидаются в южных и восточных областях. Температура ночью 3-8 ° тепла, днем — 10-15 ° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«5 октября облачно с прояснениями. В Украине, кроме Винницкой, большинстве западных и северных областей, дожди, местами грозы, в южных, днем также и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди », - говорится в сообщении.

Температура ночью 3-8° тепла, на юге и востоке страны 9-14°; днем 10-15°, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму 16-21°.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом; температура в течение суток 1-6° тепла.

В течение 6-7 октября сохранится облачная с прояснениями погода.

6 октября в западных, ночью и в восточных областях умеренные, днем и в северных и Черкасской областях местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, на юге страны до 15°.

7 октября ночью на Прикарпатье и в Винницкой области, днем в северных, центральных и южных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Температура в южной и восточной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 10-15° тепла; на остальной территории ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем 5-10° тепла.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем температура 1-3° тепла.

8 октября в восточных, Днепропетровской областях и в Приазовье, а днем 9 октября на крайнем западе страны ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В северных, западных и центральных областях ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем 8 октября 4-9° тепла, 9 октября 7-13°, на Прикарпатье до 15°; в южной и восточной части ночью 8 октября 4-9°, 9 октября ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 7-13° тепла, 9 октября на юге местами до 17°.

11-12 октября синоптики прогнозируют небольшие, в южной части, восточных, большинстве центральных областей умеренные дожди, в остальное время без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, на юге страны 7-12°, днем 12-18°.

В Киеве и Киевской области 5 октября облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью в столице 5-7° тепла, днем 11-13°; по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

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В течение 6-7 октября в Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура 6 октября ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; 7 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем 5-10° тепла.

8-9 октября в Киеве осадков также не будет. Ночью заморозки в воздухе 0-5°; температура днем 8 октября 4-9° тепла, 9 октября 7-12°.

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