Десятки человек получили ранения в ходе беспорядков в Гонконге

Свыше 30 человек в Гонконге получили ранения в результате очередной волны массовых беспорядков за последние сутки. Об этом в субботу сообщили органы здравоохранения этого специального административного района Китая.
Среди пострадавших - 25 мужчин и шесть женщин. Состояние двух пациентов расценивается врачами как серьезное, 15 - как стабильное. Еще 14 человек на данный момент выписаны из больниц. В числе раненых - 14-летний подросток, получивший огнестрельное ранение в ногу при не ясных обстоятельствах. Его состояние стабильное.
В пятницу вечером Гонконг вновь охватили массовые беспорядки после решения главы администрации Кэрри Лам ввести запрет на ношение масок участникам протестных акций. Радикалы блокировали дороги, учинили акты вандализма в магазинах, правительственные объектах, на станциях метро, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью.
После беспорядков в субботу в городе закрыт ряд культурных учреждений, банков, многие торговые центры. На неопределенный срок приостановлена работа всех линий метрополитена.
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