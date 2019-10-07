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Разумков назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса

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Разумков назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса

По словам Дмитрия Разумкова, речь идет о выборах строго по украинскому законодательству и «компоненте безопасности». Ни одной «красной линии» перейдено не будет, пообещал он.

Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса служит проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина».

«Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех «красных линий», о которых мы говорили», — сказал Разумков.

В качестве второй «красной линии» спикер Рады обозначил компонент безопасности. Сюда входит, в частности, контроль над российско-украинской границей. Только тогда, когда он будет реализован и когда ОБСЕ признает выборы на Донбассе, заработает закон об особом статусе региона, добавил Разумков. «Выборы могут проводиться, только когда нет пулеметов, танков, другого оружия», — заявил он.

Разумков добавил, что ни одна из «красных линий» при подготовке нового закона об особом статусе не будет перейдена, поскольку от этого «зависит территориальная целостность и суверенитет Украины».

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Заявления Разумкова звучат на фоне серии протестов, которые вспыхнули после того, как на минувшей неделе в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулировании конфликта в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера». Она предусматривает введение особого статуса для этого региона. Акции протеста проходят под лозунгом «Нет капитуляции».

Донбасс, Дмитрий Разумков
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