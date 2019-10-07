Нацбанк значительно укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 7 октября 2019 года, укрепил официальный курс гривны сразу на 27 копеек – до 24,6118 грн за доллар против 24,8771 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,0213 грн против 27,2429 грн 4 октября.