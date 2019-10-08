Нацбанк ослабил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 8 октября 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 26 копеек — до 24,8676 грн за доллар против 24,6118 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,3369 грн против 27,0213 грн накануне.