Украина стала меньше потреблять газа

Украина в январе-сентябре 2019 года сократила потребление газа на 7% — до 17,9 млрд куб. м, по сравнению с потреблением за аналогичный период 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины — компании «Укртрансгаз».
«Потребление составляет 17,9 млрд куб. м газа, что на 7% меньше показателя 2018 года», — сказано в сообщении.
Напомним, что по данным «Укртрансгаза» в 2018 году Украина потребила 32,3 млрд куб. м газа, что на 1,3% больше показателя 2017 года.
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