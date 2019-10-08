Украина стала меньше потреблять газа

Украина в январе-сентябре 2019 года сократила потребление газа на 7% — до 17,9 млрд куб. м, по сравнению с потреблением за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины — компании «Укртрансгаз».

«Потребление составляет 17,9 млрд куб. м газа, что на 7% меньше показателя 2018 года», — сказано в сообщении.

Напомним, что по данным «Укртрансгаза» в 2018 году Украина потребила 32,3 млрд куб. м газа, что на 1,3% больше показателя 2017 года.