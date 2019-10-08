Правительство поручило «Нафтогазу» обеспечить газом Молдову

Кабмин поручил «Нафтогазу», «Укртрансгазу» и «Винницагазу» обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдову без участия «Газпрома».

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 29 сентября, которое обнародовали во вторник на правительственном портале.

«Акционерным обществам «Нафтогаз» и «Укртрансгаз», ПАО «Винницагаз», Винницкой ОГА, Минэнерго и НКРЭКУ (по согласию) принять все действенные меры для обеспечения газом г. Могилев-Подольского Винницкой области (город недалеко от украинской-молдавской границы) для решения вопрос импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия «Газпрома», — говорится в распоряжении.

Сейчас Молдова получает российский газ транзитом через территорию Украины по договору с «Газпромом» от 2008 года. Ежегодно договор продолжается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально, в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение на поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не договорятся по вопросу транзита газа, что повлечет отсутствие поставок российского газа после 1 января 2020 года.

В то же время она отметила, что одним из технических решений обеспечения республики газом является закупка и хранение газа в Украине.