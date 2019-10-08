Трамп анонсировал визит в США президента Турции Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет в США 13 ноября и проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил во вторник в Twitter.

«Он [Эрдоган] прибывает в США в качестве моего гостя 13 ноября», — написал Трамп. Он отметил важность американо-турецких отношений, назвав Анкару одним из крупных торговых партнеров США.

Отметим, что только вчера президент США на своей странице в Twitter пригрозил «уничтожить» экономику Турции в том случае, если Анкара «перейдет черту».

Так он отреагировал на планируемую Турцией операцию на севере Сирии.