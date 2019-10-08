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Минфин разместил очередную порцию ОВГЗ

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Минфин разместил очередную порцию ОВГЗ

Спрос на первичных аукционах 8 октября по размещению облигаций внутреннего госзайма благодаря предложению 3-летних бумаг вырос до 3,09 млрд грн (по номиналу) с 86,8 млн грн неделей ранее, когда самыми длинными бумагами были 2-летние, что позволило Минфину в очередной раз несколько понизить доходность.

Согласно информации на сайте ведомства, ставка отсечения 3-летних ОВГЗ составила 15,5% против 15,7% три недели назад, а 6-месячных — 15,65% против 15,9% две недели назад.

«Очередной аукцион — очередное снижение стоимости заимствований. Несмотря на мифы, Минфин четко движется по стратегии Управлением долгом на 3 года, которая является публичной и открытой как для украинских и международных инвесторов, так и граждан и парламента, и обеспечивает своевременное выполнение бюджета и финансирования обороны, безопасности, образования, медицины», — прокомментировала результаты министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

Основной спрос был на 3-летние облигации — 2,92 млрд грн, что ниже показателя 3-недельной давности в 4,14 млрд грн. Тем не менее Минфин смог разместить все предложенные к продаже облигации на 2 млрд грн, отклонив 4 заявки из 20 поданных.

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Спрос на 6-месячные бумаги вырос до 167,54 млн грн с 63,9 млн грн две недели назад за счет крупной заявки на 140 млн грн под 15,95%, однако Минфин отклонил ее и довольствовался привлечением 27,2 млн грн по 7 другим заявкам.

До минимума упал спрос на годичные бумаги, составив всего 7,3 млн грн по 3 заявкам, и ставка по этим бумагам осталась на уровне 15,09% годовых.

В целом на этих аукционах Минфину удалось привлечь в госбюджет 2,15 млрд грн.

ОВГЗ
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Вторник, 8 октября 2019
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