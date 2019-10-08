Пассажиропоток аэропорта «Борисполь» вырос почти на четверть

В период с января по сентябрь 2019 года аэропорт «Борисполь» обслужил 11,6 млн пассажиров, что на 22,5% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает avianews.com. со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Аэропорт «Борисполь» в сентябре 2019 года обслужил 1,7 миллиона пассажиров — это на 27,6% больше, чем в сентябре прошлого года.
Отмечается, что 1,5 млн пассажиров воспользовались международными рейсами (+ 29,3%), 97,2 тыс — внутренними (+ 6,1%).
Количество рейсов в сентябре 2019 года в аэропорту «Борисполь» увеличилось на 24,7% по сравнению с сентябрем 2018 года и составило 11 443. 10 292 рейса были международными (+ 28%), 1151 — внутренними (+ 1,6%) .
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