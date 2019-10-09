Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 9 октября 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 16 копеек – до 24,7070 грн за доллар против 24,8676 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,1431 грн против 27,3369 грн накануне.