Против Порошенко открыли еще одно дело

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло еще одно уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко, на этот раз — по факту возможного декларирования недостоверной информации. Об этом в среду сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на ГБР.

«Такое дело зарегистрировано», — цитирует СМИ представителя Госбюро и уточняет, что дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса («декларирование недостоверной информации»).

При этом, как сообщил представитель ГБР, дело будет передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады.

Ранее депутат Рады от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщал, что против Порошенко открыто дело по факту декларирования недостоверной информации за 2018 год.

После поражения Петра Порошенко на президентских выборах весной нынешнего года он уже стал фигурантом более десятка уголовных дел. Экс-президент, в частности, подозревается в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти. В отношении него также расследуют дело о незаконном назначении Кабинета министров в 2016 году при отсутствии правящего большинства в Верховной Раде.