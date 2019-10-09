Зеленский вернул МИД часть полномочий, которые у того забрали еще при Ющенко

Владимир Зеленский изменил указ, который действовал еще со времен президента Ющенко и устанавливал полный контроль Банковой над оперативной деятельностью Министерства иностранных дел.
Текст указа обнародован на сайте президента и он вступает в силу со дня опубликования.
Указ № 513 устанавливает, что «кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины».
Однако на самом деле это решение радикально сокращает перечень согласований, отмечает Украинская правда.
До сих пор глава МИД не имел права самостоятельно осуществить ни одного значимого назначения ни в МИД, ни за рубежом. Все кадровые решения требовали «согласования с президентом», то есть принимались на Банковой, а министр был существенно ограничен в осуществлении кадровой политики.
До сих пор предполагалось, что президент должен давать согласие даже на назначение руководителей управлений МИД. Старый указ, действовавший до сих пор, требовал от министра иностранных дел согласовывать с Банковой «кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины».
Фактически этими согласованиями всегда занимались внешнеполитические советники президента, аппаратный вес которых из-за этого была выше, чем министра.
Как известно, министром иностранных дел Украины сейчас является Вадим Пристайко, который перед тем был внешнеполитическим советником президента Зеленского.
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