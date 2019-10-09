В Украине замедлилась инфляция

Потребительские цены в Украине после падения в августе на 0,3% и в июле на 0,6% в сентябре выросли на 0,7%, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.
В то же время в годовом измерении инфляция по итогам сентября снизилась до 7,5% с 8,8% по итогам августа и с 9,1% — по итогам июля.
Базовая инфляция в сентябре подскочила до 1,2% с «минус» 0,1% в августе и июле.
В целом с начала 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 3,4%, тогда как базовая инфляция составила 3,3%.
Как сообщалось, в 2018 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.
Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% — по итогам 2019 года.
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