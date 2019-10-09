Турция начала военную операцию в Сирии

Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира». Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Вооруженные силы Турции начали операцию „Родник мира“ против террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана, — Ред.), YPG (курдские Отряды народной самообороны, — Ред.) и „Исламское государство“ на севере Сирии. Мы ликвидируем угрозу терроризма», — объявил турецкий президент.
Как передает агентство SANA, колонны беженцев покидают сирийский пограничный город Рас-эль-Айн и его окрестности после начала военной операции.
По его сведениям, турецкие ВВС и артиллерия наносят интенсивные удары по позициям курдских формирований в селениях Мешрафия, Хирбет-Банат, Эль-Асадия и Бир-Нух.
Ранее курдские бойцы, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), объявили всеобщую мобилизацию в пограничных районах для отпора турецким войскам.
Напомним, что Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». В результате была создана буферная зона между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.
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