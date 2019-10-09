Минэкономики готовит два прогноза экономического роста в 2020 году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе, над которым идет работа, сохранит два сценария роста экономики в 2020 году, оба из которых предполагают его ускорение по сравнению с ожидаемым ростом в 2019 году, сообщил журналистам министр Тимофей Милованов в среду.
«Есть два прогноза: по одному — рост ниже, но выше, чем в этом году; по второму — рост больше и он ближе к прогнозу премьера, команды и правительства в 40% (рост ВВП на 40% за пять лет — Ред.). Их будет два, и мы будем решать, какой выберем», — сказал Милованов, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Он добавил, что разница в прогнозах обусловлена возможным изменением бизнес-климата в Украине.
«Если мы боремся с коррупцией, схемами, боремся за право закона, за суды, проводим реформы и делаем это честно, то будем иметь второй сценарий. Если мы делаем рынок земли — делаем его хорошо, но при этом не решаем вопрос неэффективности и нечестности судей, то сценарий будет первым», — пояснил министр.
По его словам, пока макропрогноз не утвержден, на работу над ним потребуется еще неделя или две.
Как сообщалось, утвержденный в мае этого года предыдущим правительством макропрогноз на 2019-2021 гг. также содержит два сценария развития. Базовый предполагает замедление роста ВВП с 3,3% в 2018 году до 3% в этом году с ускорением до 3,8% в 2020 году и 4,1% — в 2021-м.
Согласно второму варианту, в 2020-2021 гг. прогнозируется рост ВВП на уровне по 3,6%, однако в 2022 году он замедлится до 3,3%.
В то же время премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% — в 2020 году, по 7% в последующие четыре года.
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