Будущее «Приватбанка» пропишут в новом меморандуме с МВФ

Меморандум о новой программе кредитования с Международным валютным фондом будет содержать раздел, посвященный рискам, связанным с возможной отменой национализации «Приватбанка».

Об этом первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила в интервью Liga.net.

«Меморандум, безусловно, будет содержать блок о „Приватбанке“ и прочих выведенных с рынка банках. Но в какой форме — пока сложно сказать», — сказала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, тема судов вокруг «Приватбанка» поднималась в ходе последних встреч с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Алексеем Гончаруком.

«Мы поднимали тему „приватовских“ судов на встрече с президентом и премьером в контексте последствий для финансовой стабильности и говорили о том, что подобные решения создают очень негативный информационный фон для работы банка», — отметила Рожкова.

При этом замглавы Нацбанка оценила, как очень высокую вероятность подписания новой программы с МВФ до конца года.

«С Кабмином и Офисом президента в этом смысле мы точно на одной странице — все хотят получить программу до конца года», — сказала Рожкова.

Напоминим, что ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет «компромисс» с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка. Это сообщение вызвало неоднозначную реакцию.