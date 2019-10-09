Будущее «Приватбанка» пропишут в новом меморандуме с МВФ

Меморандум о новой программе кредитования с Международным валютным фондом будет содержать раздел, посвященный рискам, связанным с возможной отменой национализации «Приватбанка».
Об этом первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила в интервью Liga.net.
«Меморандум, безусловно, будет содержать блок о „Приватбанке“ и прочих выведенных с рынка банках. Но в какой форме — пока сложно сказать», — сказала Рожкова.
По словам замглавы НБУ, тема судов вокруг «Приватбанка» поднималась в ходе последних встреч с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Алексеем Гончаруком.
«Мы поднимали тему „приватовских“ судов на встрече с президентом и премьером в контексте последствий для финансовой стабильности и говорили о том, что подобные решения создают очень негативный информационный фон для работы банка», — отметила Рожкова.
При этом замглавы Нацбанка оценила, как очень высокую вероятность подписания новой программы с МВФ до конца года.
«С Кабмином и Офисом президента в этом смысле мы точно на одной странице — все хотят получить программу до конца года», — сказала Рожкова.
Напоминим, что ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет «компромисс» с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка. Это сообщение вызвало неоднозначную реакцию.
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