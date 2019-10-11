НБУ ужесточил порядок экстренной поддержки ликвидности банков

Национальный банк Украины установил дополнительные требования к кредитам, имущественные права по которым предоставляются банком в залог регулятору по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление № 119.

Согласно документу, Нацбанк может не принять в обеспечение имущественные права по кредиту компании, имеющей просроченную задолженность в других банках, либо физического лица, имеющего просроченную задолженность более 7 дней в других банках.

Напомним, что Нацбанк в декабре 2016 года ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков — Emergency liquidity assistance (ELA). Кредиты ELA предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка, когда исчерпаны другие источники поддержки ликвидности.