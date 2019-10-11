В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий хочет сделать АО «Укрпошта» квазибанком, об этом он написал в комментариях в Facebook гендиректору предприятия Игорю Смелянскому.
Глава «Укрпошты» в ответ пошутил, что эта информация пока что является тайной.
В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Смелянский заявил, что работа над разрешением «Укрпоште» работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии находится «в процессе».
Как сообщалось, «Укрпошта» выступает за предоставление ей права работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии, в частности, открывая им счета. Однако Нацбанк высказывается против, указывая на наличие на рынке четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации ПриватБанка превысила 50% рынка.
Кроме того, Министерство финансов Украины в рамках обновленной стратегии отметило, что намерено отклонять любые инициативы, которые могут привести к росту доли государства в банковском секторе.
«Укрпошта» предоставляет услуги на 100% территории Украины, имея 11 тыс. отделений и более 30 тыс. почтальонов.
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