Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Минск в любое удобное для него время. Приглашение он направил в благодарственном письме, которое адресовал Зеленскому, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

«Президент пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время», — говорится в сообщении.

Лукашенко поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире на II Форуме регионов Беларуси и Украины, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

«Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога», — подчеркнул президент РБ.

Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.

«Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов», — отметил глава государства.