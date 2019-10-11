Реванш команды «Порошенко-Гройсмана» в Минздраве «благословил» Гончарук, - СМИ

После назначения нового Министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, во вверенном ей ведомстве разгорелся достаточно острый кадровый конфликт, который сегодня уже можно считать исчерпанным. И победу в нем одержали представители старого правительства — «Порошенко-Гройсмана», пишет «Голос».

Как отмечают журналисты издания, формальным поводом для внутреннего конфликта в ведомстве стало заявление нового министра Зоряны Скалецкой о назначении полного аудита работы чиновников министерства и его эффективности в целом за последнее несколько лет.

«... практика (аудитов, — ред.), начиная с 2017 года, в правительстве считается нормальной. Регламентируется она соответствующем постановлением КМУ», — отмечается в публикации.

Опасаясь увольнения после негативных выводов аудита представители старой команды Минздрава в лице руководителя Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирины Литовченко и руководителя Директората медицинских услуг Минздрава Оксаны Сухоруковой публично обратились к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой «защитить их от политических репрессий».

«Хотя, реально, результатов аудита еще нет, а сама проверка будет продолжаться до конца текущего года», — уточняет автор статьи.

Суть этого конфликта, куда глубже, чем его формальная причина в виде иницированного аудита и возможных его последствиями для представителей команды бывшего премьера Владимира Гройсмана, отмечает «Голос».

«Все дело в том, что ярые последователи реформ Гройсмана ...не готовы уходить из ведомства. Более того, работать в составе команды нового министра они тоже не готовы. Их основная задача блокировать инициативы и процессы, которые сегодня должны кардинально трансформировать работу Минздрава, максимально сохранив все закупочные схемы и связи с „гренадерскими“ организациями, заведенными в „МОЗ“ во времена Гройсмана и его министра.

Все это выглядит очень логично, потому что утратить связь с властью, для представителей команды Гройсмана, означает больше не иметь возможностей выполнят взятые на себя обязательства перед различными фондами и международными организациями, которые за последнее несколько лет только на поставках простроченных лекарств (для онокобольных детей) в Украину заработали миллионы», — сказано в материале.

Но самое интересное в этой истории другое. А именно — позиция действующего премьер-министра Украины Алексей Гончарука, которую он уже продемонстрировал в разрезе возникшего конфликта между командой Скалецкой и вышеупомянутыми Литовченко и Сухоруковой, отмечает издание.

«Будучи взращённым в офисе BRDO, на финансировании различных фондов „имени Сороса“, Гончарук не стал изменять своему началу. И тот факт, что он возглавил правительство с подачи новоизбранного президента Владимира Зеленского, абсолютно не помешал ему саботировать попытки команды того же Зеленского перезапустить работу Минздрава.

...в целом, Гончарук принял сторону „выкормышей Сороса“ и соратников Дмитрия Шерембея, ибо сам относится к их числу. И такие его действия можно трактовать, как работу в интересах либо прошлого правительства, либо, куда хуже — другого государства, за что президент Зеленский буквально вчера во время марафона с медиа, публично пообещал увольнять», — резюмирует автор, отмечая, что заявившие сегодня о «репрессиях» чиновницы могут быть причастны к незаконному ввозу на территорию Украины незарегистрированных препаратов, факт чего уже расследуют правоохранители в рамках уголовного производства.

Издание подчеркивает, что работа Минздрава сегодня заблокирована.

«Сухорукова и Литовченко (обе сразу на условиях взаимозаменяемости) назначены на должность Госсекретаря ведомства через банальную схему ухода в декретный отпуск бывшего госсекретаря Артема Янчука. К такому шагу последнего побудили все те же грантопотребители Минздрава, желающие сохранить и должности, и власть. А поскольку Сухорукова и Литовченко — это только вершина айсберга, то рассчитывать на какие-то разумные изменения в сфере здравоохранения Украины пока не приходится», — сказано в публикации.

Напомним, как ранее заявил советник Министра здравоохранения Дмитрий Раимов, основанием для проведения аудита в ведомстве стали, кроме прочего, выявленные факты, «когда приказами Минздрава утверждались документы, переведенные гугл-переводчиком, со ссылкой на законы США».