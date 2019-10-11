Социологи рассказали, кому из политиков доверяют украинцы

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия со стороны украинцев среди украинских политиков, в то время как его предшественник Петр Порошенко занимает одно из последних мест.

Об этом свидетельствует опрос Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова.

Оценивая уровень доверия к политикам, Центр чаще всего получал ответ в пользу Зеленского (ему доверяют 70,5% опрошенных), спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 54%, премьер-министру Алексею Гончаруку — 36%.

Как уточнили исследователи, среди политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, только эти трое имеют положительный баланс доверия-недоверия (т.е. доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет).

Недоверие, по результатам опроса, чаще всего высказывается бывшим: генпрокурору Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), спикеру Андрею Парубию — 83%, президенту Петру Порошенко — 80%.

Также высокий рейтинг недоверия у народных депутатов из ОПЗЖ Нестора Шуфрича — 78%, Вадима Рабиновича — 76%, Виктора Медведчука — 76% и Юрия Бойко — 68%.

Также не доверяют украинцы нардепу и лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 74%, министру внутренних дел Арсену Авакову — 72% и экс-премьеру Владимиру Гройсману — 70,5%.