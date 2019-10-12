ПЦУ признана православной церковью Эллады

Православная церковь Эллады признала Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом написал в Facebook бывший Президент Петр Порошенко, передают Українськi Новини.

«Замечательная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей», — сообщил он.

Порошенко надеется, что в конечном итоге все православные церкви признают ПЦУ и войдут в полное общение с ней.