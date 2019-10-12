В Гонконге митингующие подожгли станцию метро

В Гонконге в субботу, 12 октября, прошла масштабная протестная акция против правительства, в результате чего митингующие подожгли вход на одну из станций метро. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, в демонстрации приняли участие тысячи человек, тем не менее число протестующих сократилось по сравнению с предыдущими выходными.
В ходе демонстраций были зафиксированы единичные стычки. Так, протестующие подожгли вход на одну из станций метро, а также возвели уличные баррикады. Однако до сих пор не было жестоких столкновений с полицией. Правоохранители призвали «дебоширов» прекратить нелегальные действия.
Несмотря на то, что на прошлой неделе в Гонконге запретили скрывать лицо, многие демонстранты пришли в масках, чтобы таким образом скрыть свою личность, а также выступить против запрета.
Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста, участники которых требуют отменить запрет администрации на ношение масок.
Кроме того, в начале октября в Гонконге группа протестующих избила водителя такси, который въехал в толпу. Таксист своими действиями ранил как минимум двоих людей.
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