Зеленский подписал закон о прослушке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) осуществлять прослушку независимо от СБУ. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.
Сообщается, что 15 октября документ возвращен в парламент с подписью президента.
Согласно закону, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.
Кроме того, документом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении. Нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования.
Напомним, парламент 4 октября в повторном втором чтении принял законопроект № 1009 авторства президента Владимира Зеленского. Отметим, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять проект закона о прослушке народных депутатов во втором чтении, но не поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесения изменений в закон Украины о статусе народного депутата.
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