Зеленский подписал закон о прослушке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) осуществлять прослушку независимо от СБУ. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Сообщается, что 15 октября документ возвращен в парламент с подписью президента.

Согласно закону, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.

Кроме того, документом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении. Нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, парламент 4 октября в повторном втором чтении принял законопроект № 1009 авторства президента Владимира Зеленского. Отметим, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять проект закона о прослушке народных депутатов во втором чтении, но не поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесения изменений в закон Украины о статусе народного депутата.