Рябошапка за сентябрь получил зарплату почти в 4 раза больше оклада

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за сентябрь составила 131 728 гривен. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.