В начале недели в Украине сохранится почти летняя погода

В ближайшие сутки, 21 октября, погоду в Украине продолжит определять тёплая и сухая воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.
В понедельник в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днём 17-22°, в западных областях до 25°.
В Киеве — без осадков; температура воздуха ночью 7-9°, днём 20-22°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 октября самая высокая температура воздуха днем была 21,9 в 1935г., самая низкая ночью −6,7 в 1994г.
На 22 октября синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°; днём 16-21°, на крайнем западе до 25°.
В Киеве во вторник — без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днём около 20°.
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