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Правительство Великобритании запустило специальный план действий на случай Brexit без сделки

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Правительство Великобритании запустило специальный план действий на случай Brexit без сделки

Британское правительство запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, разработанный на случай выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за подготовку страны к возможности «жесткого» Brexit.

«Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit со стороны ЕС предоставлено не будет», — сказал он, добавив, что в воскресение проведет чрезвычайное заседание кабинета министров по этому вопросу. «После вчерашнего голосования риск выхода без сделки увеличился, потому что мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров по Brexit», — отметил Гоув, говоря об итогах состоявшегося накануне голосования в британском парламенте.

На экстренном заседании парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения с ЕС через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению кабинета, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в тот же день вечером. После этого британский премьер в соответствии с принятым под давлением оппозиции законом официально запросил у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Впрочем, Джонсон не подписал это письмо, а вслед за ним направил Туску личное послание, в котором указал на то, что сам он против отсрочки, так как она «нанесет ущерб интересам Великобритании» и партнерам Лондона в ЕС.

Теперь правительство намерено уже 21 октября провести новое парламентское голосование по сделке с ЕС.

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Напомним, что в сентябре британский Кабмин распространил детали плана Yellowhammer, которые еще в августе попали в прессу в качестве утечек. В нем говорится о том, что Brexit без сделки при наихудшем сценарии грозит стране дефицитом продуктов питания, медикаментов, топлива, перебоями на границе и массовыми протестами.

Brexit, Yellowhammer
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