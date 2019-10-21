В Киеве побит уже четвертый температурный рекорд октября

В субботу в Киеве «бабье лето» ознаменовалось очередным температурным рекордом.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.
«По данным наблюдений метеостанции, после полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до +23,3ºС, что на 2,1ºС выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году».
Это уже четвертый температурный рекорд «бабьего лета» в Киеве, которое началось 12 октября.
Напомним, что 21-го октября погода в большинстве областей Украины остается без изменений. Осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня +17 +24 градуса, утром возможен туман.
В Киеве в понедельник должно быть солнечно и тепло, днем около +20 градусов.
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