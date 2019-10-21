Синоптики рассказали, когда в Украине существенно похолодает

В Украине до конца недели сохранятся туманы и слабый ветер, что будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, а с 28 октября ожидается существенное снижение температуры.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«Новая октябрьская неделя обещает снова быть с антициклональнальним характером. То есть, в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, со слабым ветром», — написала она.

По словам синоптика, температура воздуха, по прогнозам, также не должна существенно меняться в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 17 + 24 градусов.

В то же время она отметила, что если туман будет держаться половину или большую часть дня, то плотная его пелена не даст воздуху прогреваться.

«Туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. И такая ситуация продлится еще до конца недели», — отметила Диденко.

Она добавила, что существенное похолодание предполагается с 28-го октября, до + 10 + 14 градусов в течение дня, а с 31-го октября −1 ноября температура воздуха опустится до ночных 1-5 градусов, днем до + 5 + 10 градусов.