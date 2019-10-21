Гончарук заявил о готовности Украины к отопительному сезону

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина завершила подготовку к отопительному сезону — запасов газа и угля должно хватить для прохождения зимы.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Отопительный сезон начался. Страна к нему готова: у нас достаточное количество угля на складах, у нас достаточное количество газа в наших хранилищах, у нас в пригодном для эксплуатации состоянии вся необходимая инфраструктура», — подчеркнул премьер.

В то же время он не исключает того, что во время отопительного сезона возможны локальные аварии в ходе работы теплосетей.

«Но мы понимаем как с ними справляться, поэтому я уверен, что зиму страна пройдет нормально», — добавил Гончарук.

Напомним, что ранее Гончарук заявил о готовности к отопительному сезону всех городов Украины, кроме двух — Смелы и Нового Роздола.