Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 22 октября, укрепил официальный курс гривны на шесть копеек — до 24,9752 гривны за доллар против 25,0351 гривны за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,9047 грн против 27,8991 грн накануне.